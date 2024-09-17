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"القناة 12" عن رئيس الكنيست: بذلنا جهودا كبيرة للبحث عن حل غير عسكري في الشمال ووصلنا إلى نقطة نقول فيها كفى

Lebanon 24
17-09-2024 | 16:33
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