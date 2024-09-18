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وزير الصحة لـ "الجديد": لدينا تطمينات من الكادر الطبي بشأن الإصابات وسنصدر الحصيلة والأرقام الدقيقة عند الساعة الواحدة

Lebanon 24
18-09-2024 | 03:02
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