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نائبة رئيس الوزراء البلجيكي: أدين بشدة الهجوم الإرهابي الهائل في لبنان وسوريا الذي أدى إلى إصابة الآلاف

Lebanon 24
18-09-2024 | 03:07
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