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"يسرائيل هيوم": 27 وزيرا وعضوا بالكنيست يطالبون نتنياهو بالتصديق على خطة لإعلان منطقة عسكرية مغلقة شمال قطاع غزة

Lebanon 24
18-09-2024 | 03:31
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