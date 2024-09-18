Advertisement

أخبار عاجلة

وزير البيئة: المخزون الغذائي مؤمن لأكثر من 3 اشهر واجتماعاتنا ستبقى مفتوحة

Lebanon 24
18-09-2024 | 04:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ياسين: المخزون الغذائي مؤمن لأكثر من 3 اشهر
lebanon 24
18/09/2024 13:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير البيئة: المخزون الغذائي يغطي شهرًا واحدًا
lebanon 24
18/09/2024 13:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المواطنون يتهافتون على شراء المواد الغذائيّة ووزير البيئة يطمئن: المخزون يكفي لـ 3 أشهر والمحروقات لـ 4 أسابيع!
lebanon 24
18/09/2024 13:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد: المخزون الغذائي يكفي لثلاثة أشهر في حال اندلعت الحرب
lebanon 24
18/09/2024 13:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:55 | 2024-09-18
06:54 | 2024-09-18
06:48 | 2024-09-18
06:25 | 2024-09-18
06:24 | 2024-09-18
06:18 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24