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الاتحاد الأوروبي: العقوبات المفروضة على روسيا ليست حلا سحريا ولكنها دفعت روسيا إلى "وضع اقتصادي غير صحي"

Lebanon 24
18-09-2024 | 04:21
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