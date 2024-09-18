Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة: الوحدة الوطنية التي تجلّت بالامس هي الرد الاقوى على العدوان الاسرائيلي على لبنان وشعبه

Lebanon 24
18-09-2024 | 04:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي تلقى اتصالين من رئيس العراق ووزير خارجية تركيا: وحدتنا الرد الاقوى على العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
18/09/2024 16:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المكاري: رئيس الحكومة أطلع مجلس الوزراء على ما توافر من معلومات وتحقيقات فأكد مجلس الوزراء مجتمعا إدانته هذا العدوان الاسرائيلي الاجرامي والذي يشكل خرقا خطيرا للسيادة اللبنانية واجراما موصوفا بكل المقاييس
lebanon 24
18/09/2024 16:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: ندين كل اشكال العنف ولا سيما التعرض للمدنيين ونطالب بوقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 كاملا
lebanon 24
18/09/2024 16:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة: عرضنا التطورات الراهنة والاتصالات التي نجريها لمنع توسع الحرب، وقد أرسلت ردا على كلام المندوب الاسرائيلي في بروكسل على خلفية مهاجمته للبنان، كذلك سيكون لنا رد اخر على شكوى اسرائيل التي قدمتها ضد لبنان في
lebanon 24
18/09/2024 16:45:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:42 | 2024-09-18
09:38 | 2024-09-18
09:24 | 2024-09-18
08:54 | 2024-09-18
08:45 | 2024-09-18
08:42 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24