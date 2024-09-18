الرئيس المصري يؤكد لوزير الخارجية الأميركي ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعدم مواصلة سياسة التصعيد ضد الفلسطينيين (سكاي نيوز عربية)

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