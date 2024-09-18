Advertisement

أخبار عاجلة

الأونروا: المفوض العام للوكالة بحث مع المسؤولين اللبنانيين التدابير الطارئة التي ننفذها للتعامل مع أي حالة طوارئ محتملة في لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
18-09-2024 | 05:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوض السامي للأمم المتحدة: الانفجارات التي وقعت أمس بشكل متزامن في لبنان وسوريا غير مقبولة (الجزيرة)
lebanon 24
18/09/2024 16:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوض العام للأونروا: غزة لم تعد مكانا للأطفال فهم أول الضحايا لهذه الحرب التي لا ترحم (الجزيرة)
lebanon 24
18/09/2024 16:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير البيئة: إذا حصلت حالة نزوح كما جرى في العام 2006 أي نزوح نحو مليون لبناني فإننا نحتاج لـ100 مليون دولار شهرياً وهذا الرقم يجب أن يؤمّن عبر فتح اعتمادات وسلف لتمويل الحالات الطارئة بالحد الأدنى والطلب من المنظمات الدولية الدعم
lebanon 24
18/09/2024 16:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الإيرانية في لبنان: حالة السفير مجتبى أماني مستقرة وإصابته لا تشكل خطرا على حياته (الجزيرة)
lebanon 24
18/09/2024 16:47:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:45 | 2024-09-18
09:42 | 2024-09-18
09:38 | 2024-09-18
09:24 | 2024-09-18
08:54 | 2024-09-18
08:45 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24