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الخارجية الفرنسية تحث مواطنيها على عدم السفر إلى لبنان وتدعو الموجودين منهم داخل لبنان لتوخي الحذر (الجزيرة)

Lebanon 24
18-09-2024 | 06:03
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