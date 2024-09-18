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الأبيض: بعض الحالات تمّ نقلها من البقاع إلى سوريا ومنها إلى إيران وأكثر من 90 في المئة من الإصابات تواصل علاجها في لبنان

Lebanon 24
18-09-2024 | 06:24
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