Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قيادة المنطقة الشمالية تواصل تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية (الشرق)

Lebanon 24
18-09-2024 | 08:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي يقول إن الخطط الهجومية جاهزة (العربية)
lebanon 24
18/09/2024 19:20:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة الشمالية وقائد سلاح الجو ناقشا عملية رفع الجاهزية للقتال في لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
18/09/2024 19:20:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نتيجة سقوط شظايا لمسيرات في المنطقة الشمالية من هضبة الجولان تم علاج عدد من الجنود الذين أصيبوا بجروح طفيفة
lebanon 24
18/09/2024 19:20:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: بحثت مع قائد القيادة المركزية الأميركية الوضع العملياتي في المنطقة ونعمل بشكل وثيق لردع التهديدات الإيرانية
lebanon 24
18/09/2024 19:20:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:12 | 2024-09-18
12:07 | 2024-09-18
11:59 | 2024-09-18
11:56 | 2024-09-18
11:53 | 2024-09-18
11:50 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24