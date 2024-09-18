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لبنان

الرئيس ميقاتي يجتمع مع وزير الصحة لمواكبة الأوضاع المستجدة (صور)

Lebanon 24
18-09-2024 | 10:12
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى وزارة الصحة حيث يجتمع مع وزير الصحة فراس أبيض في إطار مواكبة الأوضاع المستجدة.
 
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ميقاتي

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