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يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي: الوقت يمر ويتيح لحزب الله فرصة للتعافي وبناء أنظمة اتصالات جديدة وتجديد مقاتليه

Lebanon 24
18-09-2024 | 12:34
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