Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: سنعيد سكان الشمال إلى منازلهم بأمان (العربية)

Lebanon 24
18-09-2024 | 13:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: اتخذنا اليوم الخطوة الأولى نحو عودة سكان الشمال لمنازلهم بأمان
lebanon 24
18/09/2024 21:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: واشنطن أكدت لنتنياهو أن حربا أوسع نطاقا بلبنان لن تعيد سكان الشمال لمنازلهم
lebanon 24
18/09/2024 21:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: غالانت وهاليفي يتفقان مع نتنياهو على عملية عسكرية تعيد سكان الشمال إلى منازلهم
lebanon 24
18/09/2024 21:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو عقب لقائه هوكشتاين: من دون تغيير جذري في الشمال لن يعود السكان (العربية)
lebanon 24
18/09/2024 21:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:38 | 2024-09-18
14:37 | 2024-09-18
14:32 | 2024-09-18
14:24 | 2024-09-18
14:21 | 2024-09-18
14:16 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24