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وزير الخارجية الأيرلندي: الهجمات على لبنان تعد شكلا جديدا من الحروب ويتعين علينا جميعا الشعور بالقلق (الجزيرة)

Lebanon 24
18-09-2024 | 13:33
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