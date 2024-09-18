Advertisement

أخبار عاجلة

وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: أجهزة بيجر الجديدة لم تصل لكل عناصر حزب الله ومن يحملون الأجهزة القديمة نجوا

Lebanon 24
18-09-2024 | 13:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: حزب الله يعتقد أن معظم هذه الأجهزة تعرضت للتخريب مما أدى إلى انفجارها
lebanon 24
18/09/2024 23:42:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مصادر قريبة من "حزب الله": بعض الأشخاص شعروا بارتفاع حرارة الأجهزة وتخلصوا منها قبل انفجارها
lebanon 24
18/09/2024 23:42:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر: المواد المتفجرة كانت مخبأة في أجهزة البيجر الجديدة ولم يكتشفها حزب الله (العربية)
lebanon 24
18/09/2024 23:42:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: ترجيحات بأن برامج ضارة تسببت في تفجير أجهزة اتصال عناصر حزب الله
lebanon 24
18/09/2024 23:42:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:47 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:28 | 2024-09-18
16:26 | 2024-09-18
16:26 | 2024-09-18
16:25 | 2024-09-18
16:24 | 2024-09-18
16:23 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24