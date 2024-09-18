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الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة بـ0.5 % للمرة الأولى منذ عام 2020 (العربية)

Lebanon 24
18-09-2024 | 14:11
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