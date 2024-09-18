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دياز كانيل: صمت حلفاء إسرائيل حيال ما ترتكبه في لبنان هو مثال آخر على التواطؤ والجبن (الميادين)
Lebanon 24
18-09-2024
|
14:39
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