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الرئيس الإيراني: الدول الغربية تدعم بشكل كامل جرائم إسرائيل وعمليات القتل والاغتيالات العمياء (سكاي نيوز)

Lebanon 24
18-09-2024 | 15:13
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