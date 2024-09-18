لجان المقاومة: الجريمة الإسرائيلية الجديدة بحق أشقائنا في لبنان تكشف أن الكيان الإسرائيلي لا يفرق بين مقاوم وعسكري ومدني ولا هدف له إلا القتل وارتكاب المجازر بدون تمييز (الميادين)

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