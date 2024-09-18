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"لبنان 24": تحليق مكثف للطائرات التجسسية الاسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت والعديد من المناطق المحيطة بالعاصمة والجبل

Lebanon 24
18-09-2024 | 15:52
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