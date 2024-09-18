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وزير الدفاع التايواني: لا يوجد تنسيق مسبق بين تايوان وإسرائيل بشأن تفجير آلاف أجهزة البيجر في لبنان

Lebanon 24
18-09-2024 | 23:37
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