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وزير الإعلام زياد المكاري: صحيح أن الجريمة حصلت في بيروت وضواحيها إنما كل مستشفيات لبنان عملت ونشهد للتضامن بين اللبنانيين في الكوارث

Lebanon 24
19-09-2024 | 04:26
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