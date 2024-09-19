رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: لاتخاذ مجلس الامن الدولي موقفا حازما بوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والحرب التكنولوجية التي تسببت بسقوط مئات الشهداء والاف الجرحى

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