Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": الرئيس نجيب ميقاتي تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

Lebanon 24
19-09-2024 | 07:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحوت: اشكر دولة الرئيس ميقاتي على كل الجهود التي يقوم بها خدمة للبنان ، كما اشكر حرصه على كل المؤسسات بما فيها "الميدل إيست" من خلال تواصله الدائم معي، وهذا ما أدى الى استمرار شركات التامين العالمية بتغطية مخاطر الشركة في هذه الظروف الصعبة
lebanon 24
19/09/2024 18:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس ادارة شركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي: المطار لم يتعرض لاي تهديد ومن المفترض ان يكون محايدا لانه لو كان لدينا اي تخوف من حصول ضربة او معلومات، فاننا لا نترك نصف عدد الطائرات في المطار بل كنا اخرجناهم
lebanon 24
19/09/2024 18:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الكوبي يعلّق على انفجارات "البيجرز" في لبنان.. هذا ما قاله
lebanon 24
19/09/2024 18:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني يقول إن تفجيرات لبنان "وصمة عار" للغرب الداعم لإسرائيل (العربية)
lebanon 24
19/09/2024 18:04:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:52 | 2024-09-19
10:51 | 2024-09-19
10:49 | 2024-09-19
10:47 | 2024-09-19
10:45 | 2024-09-19
10:40 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24