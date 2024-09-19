Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: العدوّ تجاوز في عملية تفجير "البيجر" كل الضوابط ثم عاود ذلك يوم الأربعاء من دون أن يكترث لأماكن حمل هذه الأجهزة فارتقى عشرات الشهداء وأصيب الآلاف

Lebanon 24
19-09-2024 | 10:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: تعمّد العدو من خلال تفجير أجهزة "البيجر" قتل 4000 آلاف إنسان في دقيقة واحدة
lebanon 24
19/09/2024 18:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عملية تفجير "البيجرز".. طلب فرنسي من إسرائيل
lebanon 24
19/09/2024 18:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تفجيرات "البيجر" و الأجهزة اللاسلكية.. هذا ما أعلنته "أوجيرو"
lebanon 24
19/09/2024 18:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام وزير الصحة يكشف عن آخر حصيلة لتفجيرات "البيجر".. كم بلغ عدد الشهداء والجرحى؟
lebanon 24
19/09/2024 18:07:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:47 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:52 | 2024-09-19
10:51 | 2024-09-19
10:49 | 2024-09-19
10:47 | 2024-09-19
10:45 | 2024-09-19
10:40 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24