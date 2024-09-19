نصرالله: العدوّ تجاوز في عملية تفجير "البيجر" كل الضوابط ثم عاود ذلك يوم الأربعاء من دون أن يكترث لأماكن حمل هذه الأجهزة فارتقى عشرات الشهداء وأصيب الآلاف

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