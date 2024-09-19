نصرالله: شكّلنا لجان تحقيق داخلية متعددة وندرس كل الفرضيات ووصلنا إلى نتيجة شبه قطعية في موضوع التفجيرات من لحظة شراء الأجهزة وصولاً إلى تفجيرها

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