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نصرالله: احد اهم عناصر الضغط على كيان العدو واهم جبهات الاستنزاف الى جانب الجبهات الاخرى هي الجبهة اللبنانية لانها ضاغطة وبقوة وهي من اهم اوراق التفاوض التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية لوقف العدوان

Lebanon 24
19-09-2024 | 10:34
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