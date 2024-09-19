وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار للجديد من جنوب لبنان : افضل ان أذهب الى نقاط التماس والاشتباك لفهم الواقع الحقيقي لنقله الى زملائي في الوزراة لتعزيز الصمود

Lebanon 24