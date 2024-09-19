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بلومبرغ عن مسؤولين إسرائيليين: الدبلوماسية مع حزب الله تفشل وسنضطر لإجراءات أقوى لإبعاد مقاتليه عن الحدود

Lebanon 24
19-09-2024 | 11:36
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