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هآرتس عن مصادر في الجيش الإسرائيلي: عملياتنا في الجبهة اللبنانية لا تزال دفاعية وتهدف إلى إزالة قدرات العدو

Lebanon 24
19-09-2024 | 11:48
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