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بلينكن: واشنطن وباريس تطالبان بخفض التصعيد في الشرق الأوسط وخاصة لبنان (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-09-2024 | 11:54
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