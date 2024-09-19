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بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ممكن وضروري لكن يجب ألا يكون هناك تصعيد من أي طرف (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-09-2024 | 11:56
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