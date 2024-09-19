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مسؤول إسرائيلي سابق لوول ستريت جورنال: تفجيرات لبنان إنجاز تكتيكي لكن لا إنجاز عسكريا لها على المدى الطويل

Lebanon 24
19-09-2024 | 12:02
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