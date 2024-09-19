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مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من خطر ومعاناة الفلسطينيين لا يمكن التعبير عنها

Lebanon 24
19-09-2024 | 12:21
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