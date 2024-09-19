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سي بي إس عن مسؤولين: واشنطن تلقت من إسرائيل إخطارا دون تفاصيل قبل نحو 20 دقيقة من التفجيرات في لبنان

Lebanon 24
19-09-2024 | 12:25
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