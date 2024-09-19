Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز: 1.6 مليون يورو ثمن أجهزة البيجر مرت عبر بلغاريا قبل تحويلها إلى المجر

Lebanon 24
19-09-2024 | 12:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلغاريا تفتح تحقيقا بشأن الشركة التي باعت "حزب الله" أجهزة "البيجر"
lebanon 24
19/09/2024 23:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بلغاريا تعلن أنها ستحقّق في صلات شركة بأجهزة الاتصال اللاسلكية التي انفجرت في لبنان (رويترز)
lebanon 24
19/09/2024 23:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصادر: المواد المتفجرة كانت مخبأة في أجهزة البيجر الجديدة ولم يكتشفها حزب الله (العربية)
lebanon 24
19/09/2024 23:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
البعثة اللبنانية في الأمم المتحدة: تفجير أجهزة البيجر تم بواسطة رسالة إلكترونية
lebanon 24
19/09/2024 23:29:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:28 | 2024-09-19
16:26 | 2024-09-19
16:25 | 2024-09-19
16:24 | 2024-09-19
16:16 | 2024-09-19
16:13 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24