وزير الخارجية البريطاني خلال اتصال مع ميقاتي: أعبر عن تقديري لكل الفريق الطبي في لبنان الذي واكب التطورات الخطيرة بعمل احترافي يشهد له رغم الظروف الدقيقة التي يعاني منه

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