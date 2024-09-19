Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية البريطاني خلال اتصال مع ميقاتي: سأقوم بكل الاتصالات اللازمة لتأمين الدعم للبنان والحفاظ على سلامته واستقراره

Lebanon 24
19-09-2024 | 12:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لامي اتصل بميقاتي معزيًا: سنقوم بكل الاتصالات اللازمة لتأمين الدعم للبنان والحفاظ على سلامته
lebanon 24
19/09/2024 23:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني خلال اتصال مع ميقاتي: أعبر عن تقديري لكل الفريق الطبي في لبنان الذي واكب التطورات الخطيرة بعمل احترافي يشهد له رغم الظروف الدقيقة التي يعاني منه
lebanon 24
19/09/2024 23:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني خلال اتصال مع ميقاتي: لايجاد حل يفضي الى استعادة الاستقرار والأمن عبر الخط الأزرق
lebanon 24
19/09/2024 23:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني خلال اتصال مع ميقاتي: أعبر عن تضامني مع لبنان في المرحلة الصعبة التي يمر بها
lebanon 24
19/09/2024 23:30:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:28 | 2024-09-19
16:26 | 2024-09-19
16:25 | 2024-09-19
16:24 | 2024-09-19
16:16 | 2024-09-19
16:13 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24