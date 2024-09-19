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وزير الخارجية البريطاني يدعو رعايا بلاده في لبنان إلى المغادرة محذرا من أن الوضع "قد يتدهور بسرعة"

Lebanon 24
19-09-2024 | 13:03
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