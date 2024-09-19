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وزارة الخارجية الأميركية: واشنطن لا تريد أن ترى أي طرف يقوم بتصعيد الصراع

Lebanon 24
19-09-2024 | 13:24
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