Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: أوستن أكد هاتفيا لنظيره الإسرائيلي ضرورة تهدئة التوتر بالمنطقة

Lebanon 24
19-09-2024 | 14:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤولون في البنتاغون: وزير الدفاع لويد أوستن تحدّث الثلاثاء مرتين مع نظيره الإسرائيلي
lebanon 24
19/09/2024 23:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: السيسي أكد خلال لقائه وزير خارجية الدنمارك على الضرورة القصوى لتغليب مسار التهدئة بالمنطقة
lebanon 24
19/09/2024 23:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: الاتصالات مع الأميركيين حول الصفقة مستمرة ويبذلون جهودا لتخفيف التوترات بالمنطقة
lebanon 24
19/09/2024 23:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: التقيت رئيس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة الجهود المبذولة لتهدئة التوترات والتوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار
lebanon 24
19/09/2024 23:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:28 | 2024-09-19
16:26 | 2024-09-19
16:25 | 2024-09-19
16:24 | 2024-09-19
16:16 | 2024-09-19
16:13 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24