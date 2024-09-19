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إذاعة الجيش الإسرائيلي: عشرات الطائرات اشتركت في الغارات الجوية في ثاني جولة اليوم ضد أهداف لحزب الله

Lebanon 24
19-09-2024 | 14:53
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