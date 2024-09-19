Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: تمثيل الاحتلال وتنكيله بجثث الشهداء جريمة منكرة يجب إدانتها بشدة من كل الدول والمنظمات الأممية والحقوقية

Lebanon 24
19-09-2024 | 15:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: نطالب المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان أن تقف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له أسرانا داخل سجون الاحتلال
lebanon 24
19/09/2024 23:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ما كشف عنه من استخدام الاحتلال المدنيين دروعا بشرية يؤكد ارتكاب جيش العدو جرائم حرب يجب إدانتها (الجزيرة)
lebanon 24
19/09/2024 23:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لتشكيل لجان تحقيق دولية والدخول إلى غزة والتحقق من مزاعم الاحتلال الكاذبة
lebanon 24
19/09/2024 23:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير البيئة ناصر ياسين: ما حصل الثلاثاء والاربعاء جريمة حرب لا توصَف وكسر للقانون الدولي الإنساني وعلينا أن نقاوم بكل ما أوتينا من قوة على المستوى الإغاثي (MTV)
lebanon 24
19/09/2024 23:37:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:44 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2024-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:36 | 2024-09-19
16:32 | 2024-09-19
16:28 | 2024-09-19
16:26 | 2024-09-19
16:25 | 2024-09-19
16:24 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24