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إعلام إسرائيلي: اعتبارا من هذا المساء لبنان هو في الواقع ساحة المعركة الرئيسية لاسرائيل وليس غزة

Lebanon 24
19-09-2024 | 15:59
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