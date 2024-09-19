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وسائل إعلام إسرائيلية: 4 طواقم إطفاء تعمل منذ أكثر من ساعتين على إخماد حرائق اندلعت إثر القصف القادم من لبنان

Lebanon 24
19-09-2024 | 16:25
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