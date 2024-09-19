وزير البيئة ناصر ياسين: ما حصل الثلاثاء والاربعاء جريمة حرب لا توصَف وكسر للقانون الدولي الإنساني وعلينا أن نقاوم بكل ما أوتينا من قوة على المستوى الإغاثي (MTV)

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