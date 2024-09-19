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بايدن: الحل الدبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله "ممكن" (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-09-2024 | 16:37
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