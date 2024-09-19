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مصدر من حماس للعربية: تصريحات مشعل حول عدم استعجال صفقة التهدئة فهمت خطأ

Lebanon 24
19-09-2024 | 16:50
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